Seguridad de trabajadores en traslados depende de empresas

A raíz del caso de los siete jóvenes electricistas localizados con vida tras haber sido reportados como desaparecidos en Matehuala, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en San Luis Potosí, Crisógono Sánchez Lara, subrayó que la seguridad de los trabajadores, particularmente en sus traslados, depende en gran medida de las estrategias internas de cada empresa, ya que no constituye una obligación directa establecida en la ley.

El funcionario explicó que la ley contempla condiciones de seguridad dentro de los centros laborales, pero no establece de manera específica la responsabilidad de los empleadores sobre el traslado de su personal desde y hacia los lugares de trabajo.

No obstante, precisó que existen normas en materia de prevención que sí consideran medidas para reducir riesgos durante estos trayectos, por lo que muchas empresas optan por implementar protocolos propios, como transporte de personal o esquemas de seguridad.

"Las empresas son las que determinan cómo garantizar que sus trabajadores lleguen con el menor riesgo posible; algunas cuentan con equipos y medidas específicas para dar esa confianza en los traslados", indicó.

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Sánchez Lara puntualizó que, una vez fuera de los perímetros laborales, corresponde al Estado garantizar la seguridad pública, la cual —aseguró— se mantiene de manera constante en la entidad.

En este contexto, sostuvo que San Luis Potosí ha logrado avances en materia de seguridad, lo que ha permitido generar condiciones favorables para la inversión y el empleo. Afirmó que la reducción en índices delictivos ha contribuido a fortalecer la confianza empresarial.

Asimismo, destacó que en los primeros meses del año se ha registrado un crecimiento en el empleo formal, tendencia que atribuyó a la llegada de nuevas inversiones y que, dijo, permitirá continuar reduciendo los niveles de informalidad.

Finalmente, adelantó que ante el próximo periodo de Semana Santa ya se implementa una estrategia de seguridad para garantizar la integridad tanto de trabajadores como de visitantes.

El caso reciente en Matehuala, señaló, pone de relieve la importancia de reforzar las medidas preventivas en los traslados laborales, un aspecto que, si bien no está plenamente regulado como obligación patronal, sigue siendo clave para salvaguardar la integridad de los trabajadores.