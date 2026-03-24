Aparecen los electricistas que estaban desaparecidos

Matehuala.- Luego de que el pasado sábado se reportó que siete personas de sexo masculino originarios de Cárdenas que acudían a la ciudad de Matehuala a trabajar de electricistas desaparecieron y que presuntamente estaban secuestrados, la tarde del lunes fueron localizados y ya fueron reunidos con sus familiares.

Desde el sábado estaban reportando los familiares de los electricistas que venían a Matehuala que se encontraban desparecidos y que requerían ayuda para localizarlos, pues su última ubicación era en la carretera 57 en la altura del kilómetro 8 de Matehuala, y que no sabían nada de ellos.

A partir de esto se inició una ficha de búsqueda de los siete electricistas para dar con su paradero, y el lunes por la mañana empezó un operativo especial de búsqueda en Matehuala con elementos de la Guardia Civil, Sedena y Guardia Nacional, inclusive helicópteros volando sobre varias zonas del municipio.

Aproximadamente a la una de la tarde siete personas llegaron a la caseta del libramiento de Matehuala, solicitando ayuda ya que se encontraban perdidos, al ver los trabajadores de la caseta que se trataba de las personas que reportaban en las redes sociales como extraviados, se comunicaron con las autoridades para reportarlos y pedir ayuda, al lugar llegaron rápidamente las corporaciones, se llevaron a los desparecidos a la Fiscalía para entrevistarse con ellos e investigar sobre lo ocurrido.

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Posteriormente llegó el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona para entrevistarse con los desaparecidos y llevar a las familias de ellos para que nuevamente fueran reunidos, así mismo se llevó a cabo una rueda de prensa en la que el Gobernador informó que en el operativo participaron más de 600 elementos de Sedena Guardia Civil estatal y Guardia Nacional, y al ver este movimiento los culpables liberaron a los electricistas.

Comentó que continuarán con el operativo pues tienen que haber consecuencias de lo ocurrido pues no es la primera vez que pasa un hecho como este, hace dos años también en Semana Santa fueron privados de la libertad unos indocumentados, hoy nuevamente ocurre con siete personas, por lo que van a actuar con todo el peso de la ley pues el estado potosino es uno de los más seguros de todo México, dijo.