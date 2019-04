Seis exfuncionarios capitalinos promovieron amparo tras proceso entrega-recepción

"Ex funcionarios municipales de las direcciones de Parquímetros, de Compras, Administración, Planeación y Finanzas, Servicios Médicos y Obras Públicas han presentado amparos con motivo de la entrega-recepción y, en todos los casos, la actual administración ha combatido el amparo, es decir hemos buscado alguna forma de desalentar este proceso", informó el Contralor Capitalino, José Mejía Lira.

El funcionario municipal precisó que se está a la espera de que sean resueltos varios de los amparos que se han dado luego de realizado el proceso de entrega-recepción, ya que en su defensa los presuntos responsables han alegado que la ley de entrega-recepción es anticonstitucional.

"Uno de los alegatos que se maneja es de que los tiempos que se asignan a la autoridad y al que hace la entrega, porque ciertamente la ley no nos da tiempo a nosotros, no nos exige un plazo y sin embargo a ellos sí, por ahí es donde se está yendo".

"Sin embargo, nosotros estamos haciendo lo correspondiente al alegato para buscar que se resuelva a favor nuestro, pero bueno está en manos de ellos llevar a cabo el proceso que consideren conveniente, y aunque no hemos obtenido todavía las resoluciones, estamos a la espera de que las autoridades resuelvan en un sentido o el otro", indicó.

El Contralor Municipal Capitalino subrayó que aunque los citados procesos no han concluido del todo, hay que tener en consideración que incluso se tuvo dificultad para identificar.

"Por ello es que hemos tenido que darles tiempo antes de que se notifiquen las observaciones, para que presenten lo que consideren conveniente para desahogar lo que se les está señalando; y aunque tenemos varios casos que se han resuelto, también hemos tenido casos en los que se ha citado a comparecer al funcionario saliente y éste no se han presentado, y tanto en las situaciones en las que no hay acuerdo entre el funcionario entrante y el saliente como en los casos en que éste no se presenta, se levanta un acta y a partir de esa acta se abre el expediente del cual la Contraloría tiene que hacer la investigación correspondiente".

"La primera instancia del proceso de entrega-recepción le corresponde al funcionario entrante que es el que tiene que revisar, analizar, ver lo que le han presentado, para tratar de solventar las observaciones y en su caso ver cómo se resuelven, que es el momento en que ya pasan a la Contraloría, donde también tenemos que hacer una investigación y de esa investigación tenemos que volverle a hacer del conocimiento al funcionario saliente, es un proceso un poco largo", detalló.

José Mejía Lira especificó que hasta ahora solo las áreas de Relaciones Públicas, Seguridad Pública y Protección Civil, han casi terminado sus procesos

El Contralor del Ayuntamiento Capitalino detalló que inicialmente eran 42 las inconsistencias y aunque reconoció que aún les faltan comparecencias por desarrollar, recordó que de inicio se tuvieron diversos problemas como el de no poder localizar al delegado de La Pila, lo que ha ido retrasando los procesos.

"Apenas llevamos nueve expedientes abiertos, los otros tres están en proceso de solventación pues hay quien ha pedido prorroga; entonces lo que nosotros estamos buscando es que se haga de la mejor forma posible porque nos interesa mucho que no haya fallas en el proceso, ya que cualquier falla que nosotros tengamos nos va a hacer que caiga el proceso y que pues obviamente no se pueda hacer nada".

"En realidad, imagínese la cantidad de observaciones que se dan, entonces bueno es obvio que los ex funcionarios necesiten buscar sus documentos, los elementos para aclarar lo observado, entonces lo que se ha hecho es buscar que se presente en el periodo que se le da para que se expresen los alegatos que tendría el funcionario saliente y para que en realidad encuentren tal documento o puedan solventar lo observado de cierta manera; entonces, si el funcionario entrante está de acuerdo se le damos un periodo determinado ya que lo que buscamos es que sí se presenten, ya que de no hacerlo esto se nos va a ir al infinito".

"Tenemos tres escenarios: un escenario es donde se solventa y ya no tenemos problema; otro escenario es donde se presenta y en el alegato no hay acuerdo, por lo que en automático se hace un acta y se levanta lo que llamamos un expediente de presunta responsabilidad, y el escenario en donde el ex funcionario no se presenta y se levanta un acta para hacer ver que no se presentó y se inicia un expediente de presunta responsabilidad y en ese expediente entonces se asigna a los investigadores", indicó.

El Contralor Capitalino detalló que actualmente se está cumpliendo con la exigencia marcada en la ley en a que se le pide a la autoridad municipal que separe al personal que investiga del personal que sustancia, por lo que ahora se tiene un área que se encarga de investigar, lo que hace más tardado el proceso pues primero se tiene que asignar a esa área y luego pasarla al área sustanciadora".

"Nosotros vamos a tener que investigar, porque de hecho la idea no nada más es en quedarnos en ese caso sino buscar más elementos que se puedan encontrar, pues independientemente de lo que nos hagan llegar nosotros tenemos la potestad de hacer auditorias como en el caso de la nómina".

El funcionario municipal capitalino indicó que el principal proceso de auditoría se realizó a la Tesorería pues de ahí es de donde surge todo, aunque también se verán áreas como la nómina y los pagos que se han efectuado por otras cuestiones, entre otras:

"Nosotros estamos con la idea de revisar obras, pues hay algunas que han sido señaladas; revisar adquisiciones; revisar tesorería, y tenemos programadas varias auditorias especiales que se van a llevar a cabo, aunque también es importante señalar que nosotros no vamos a hacer necesariamente lo que se señala en la entrega-recepción, pues pueden haber algunos casos que pongan en foco la entrega-recepción o pueden ser casos que nosotros queramos revisar precisamente para garantizar que se hizo todo de manera correcta".

Finalmente, al referirse expresamente al ex Tesorero Municipal, el Contralor Capitalino José Mejía Lira, indicó que aún no se le ha notificado debido a que también tiene un proceso, por lo que una vez que cabildo lo apruebe se necesita notificarle y luego levantar un acta, a fin de tener los suficientes elementos en la mano para poder enviarle la notificación correspondiente, lo que podría suscitarse en unas semanas.