Sentencian a Andrea "N". por intentar ingresar 8.6 kg de droga al penal

Derivado de las revisiones mensuales que se ejecutan en los Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso), suelen encontrarse objetos prohibidos como encendedores, armas hechizas, cables, celulares y prendas de vestir. El aseguramiento de droga es muy esporádico.

Así lo informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien destacó la reciente sentencia de cuatro años de prisión a Andrea N, una mujer que el año pasado, intentó ingresar 8.6 kilogramos de marihuana al penal capitalino en una olla con carne y

bebidas alcohólicas.

"Yo creo que hicieron mal cálculo y tan mal cálculo lo hicieron que, pues aquí hay una sentencia condenatoria importante que logró la Fiscalía General de la República", manifestó.

El mando policial reconoció que la mayoría de los aseguramientos, se concentran en el complejo carcelario de San Luis Potosí, debido a las dimensiones del lugar, la cantidad de proveedores y de población interna.

Adujo que los operativos se realizan con riesgo medido, en los cuales participan diversas corporaciones de seguridad, ya sea en su totalidad o por secciones.

Mientras la Guardia Civil Estatal (GCE) y los custodios, intervienen de manera interna, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) establecen un operativo perimetral en el centro carcelario, añadió.

"Por acuerdo de la mesa (de seguridad), se debe de hacer una revisión mensual cuando menos por cada uno. Los estamos cumpliendo; en este mes hemos realizado cuatro y nos falta el de Tancanhuitz", remató.