Serán gratis 23 mil boletos para Luis Miguel en la Arena

Tras la inauguración de la Arena Potosí, recinto donde se presentará Luis Miguel el próximo 23 de noviembre en San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona confirmó que los boletos para este concierto serán gratuitos y regalados a través del gobierno estatal.

Ante la inquietud de los fanáticos de Luis Miguel sobre cómo adquirir los boletos, pues en la página oficial no aparece mayor información sobre costos o boletera, Ricardo Gallardo recordó que este concierto corresponde a la contratación que ya se tenía agendada por la administración estatal para la Feria Nacional Potosina, sin embargo, por la agenda del cantante no se pudo llevar a cabo en el mes de agosto y ahora fue reprogramado para el mes de noviembre.

En este sentido, subrayo que tal y como se tenía contemplado para la Fenapo, el acceso será completamente gratuito, y será el gobierno del estado quien se encargue de obsequiar los 23 mil boletos, que es la capacidad máxima de la Arena Potosí. "Es gratuito el evento, era parte de lo que teníamos considerado para la Fenapo pero por cuestiones de logística y fechas del artista no se logró que estuviera presente en la feria por eso se abre una fecha en noviembre y que mejor que esté también estrenando la Arena Potosí", agregó Ricardo Gallardo.

¿Cómo acceder a los boletos gratuitos?

El gobernador potosino adelantó que los boletos se van a regalar a aquellos que sean verdaderos fans de Luis Miguel, y será en las próximas semanas una vez que inicie el mes de noviembre cuando se comiencen con las dinámicas para otorgar boletos. Dijo que se tendrá puntual atención en que los boletos sean aprovechados realmente por quienes quieran asistir y disfrutar del concierto de "El Sol", por lo que habrá filtros para evitar que quienes se ganen estos boletos los intenten vender.

Los boletos gratuitos para el concierto se regalarán no sólo a potosinos, sino que también habrá dinámicas para que personas de cualquier parte del país asistan al concierto.