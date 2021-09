Sería injusto dejar deudas: Priego

Ningún gobierno tiene derecho a dejar una obra inconclusa ni mucho menos deudas, porque hacerlo sería una injusticia para el que viene, consideró el vocero del arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera.

Dijo que todos los niveles de gobierno deben terminar con los compromisos adquiridos desde el inicio de su administración y generar los calendarios para acabar lo que empiezan y no dejar los pendientes al otro.

Explicó que mucho menos debe pensarse en dejar pendientes los pagos a proveedores, incluso cuando se trate de una obra que no está terminada.

El sacerdote recordó que, en el caso de la Iglesia católica, de un cambio de administración a otro, la propia área jurídica instruye para que no se queden pendientes para el administrador o en su caso siguiente Arzobispo.

"No nos está permitido, porque no es justo que yo contraiga un compromiso que no vaya a cumplir; si yo empiezo una obra en la iglesia, no la puedo dejar pendiente, o por lo menos no puedo dejar la deuda, sino que la tengo que pagar", explicó.

Consideró que las cosas deben estar planteadas de tal manera que, si alguien deja una obra a medias, por lo menos no debe hallar deudas y así debería ser en el gobierno, es decir si alguien contrajo una deuda la tiene que pagar.