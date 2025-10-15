Sheinbaum recorre zonas afectadas en Tamazunchale

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Ricardo Gallardo recorren este miércoles colonias y barrios de Tamazunchale afectados por las recientes lluvias en la Huasteca.

Ambos supervisan las labores de limpieza y apoyo a las familias damnificadas, desplazándose en un Jeep militar por las calles, donde algunos habitantes les agradecieron la respuesta ante las inundaciones.

Antes, la mandataria adelantó que iniciará la fumigación contra el dengue en los municipios de la región.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum informó que el censo de viviendas dañadas en en San Luis Potosí avanza en los municipios de Tamazunchale, Tanquián, Tampamolón y San Vicente, donde hasta el momento se han registrado más de mil hogares con afectaciones parciales o totales.

Entre hoy y el fin de semana, podrían quedar limpios y con funcionalidad los 11 municipios de la Huasteca, afectados por las inundaciones registradas recientemente, estimó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

De la misma forma, consideró que el próximo lunes podrían reiniciar el ciclo escolar sin mayor inconveniente.

En breve entrevista con medios de la región, refirió que se desarrollan los censos y registros de los daños no solo en escuelas y hogares, sino también en carreteras y caminos.

Gallardo Cardona subrayó que existen accesos y vialidades prioritarias que se atenderán por el estado a la brevedad, pues son indispensables para la movilidad e interconexión de las y los habitantes.

El mandatario estatal prometió que el Poder Ejecutivo local se mantendrá al tanto de la población afectada, tal como lo ha llevado a cabo desde el inicio de la contingencia.

