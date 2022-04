Sí estaremos en las boletas de 2024: RSP

Luego que la Sala Monterrey del TEPJF ratificó la pérdida de registro estatal a Redes Sociales Progresistas (RSP), Guillermo Olvera Nieto, dirigente estatal de dicho instituto político, informó que recurrirá a la Sala Superior, a fin de obtener la revocación de tal resolución.

En entrevista, dijo que, si bien la militancia y los simpatizantes de RSP confían en recuperar el registro estatal, de no ser así, el movimiento progresista no se frenará en San Luis Potosí y "no sé bajo qué figura, pero definitivamente vamos a estar en la elección del 2024", declaró.

Reportó que recientemente presentó una solicitud de intención para conformar el partido político Tecmol Progresismo Social A.C., sin embargo, el 4 de marzo pasado el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) desestimó el trámite, por ello, ya se impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado.

"Desafortunadamente hemos encontrado una gran oposición, por parte del Consejo Estatal Electoral que ha dejado de lado su participación ciudadana para ser obstructiva", reclamó.

Sostuvo su desacuerdo con el fallo de la Regional Monterrey, toda vez que RSP en las elecciones del 2021 alcanzó 4.5 por ciento de la votación a diputación local y 9 por ciento a la gubernatura, "es un acto inconstitucional", aseguró.

"Ya estamos recurriendo a la Sala Superior. El tema que se atendió en la Sala Monterrey pues son temas de legalidad, los cuales definitivamente no estamos de acuerdo en un caso tan especial como es el de Redes Sociales", remató.