"Si se descuidan, la delincuencia gobernará SLP"

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza, en un encuentro de Xavier Nava Palacios con empresarios, llamó a "evitar que San Luis se transforme en un Veracruz de Duarte o un Nayarit de Sandoval, porque si no tienen cuidado la delincuencia podría gobernar aquí".

Álvarez Icaza consideró que "el riesgo es muy alto de que una de las expresiones más corruptas gobierne San Luis e igualmente hay que tener cuidado con el modelo de seguridad pero que implica extorsión y corrupción. Por eso, apoyo a Xavier Nava porque es la mejor opción para San Luis y de ahí que les exhortó a depositar la confianza porque hay acciones y obras sin robar".

Nava Palacios pidió a la ciudadanía contrastar las propuestas "y no permitir que lleguen quienes hundieron al Municipio ni al Gobierno Estatal en el chantaje la corrupción, la delincuencia y el clientelismo". No obstante, lamentó que a pesar de haber interpuesto más de 10 denuncias penales en contra de quienes saquearon el Ayuntamiento, no haya justicia hasta el momento.

En nuestro caso, remarcó el senador independiente, "no le damos la vuelta a los problemas, los enfrentamos y damos resultados, por eso es fundamental dar continuidad a lo que está bien hecho para ampliar beneficios con resultados.