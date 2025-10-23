Siete de cada 10 capitalinos se sienten inseguros: Inegi

El 70.9 por ciento de la población del municipio capitalino percibió en el tercer trimestre de este año vivir en una localidad insegura, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad urbana (ENSU), presentada hoy por el Instituto nacional e estadística y Geografía (Inegi).

La versión más actualizada del mecanismo presenta un incremento de 2.4 por ciento con respecto al comparativo con el mismo periodo de 2024, cuando la percepción era del 68.5 por ciento.

En cuanto al contraste con el periodo inmediatamente anterior, es decir, el segundo trimestre de este año, se presenta un decremento, pues la medición pasó del 74.8% al 70.9 por ciento, una disminución de 3.9 puntos porcentuales.

Con estas cifras, el municipio de San Luis Potosí se ubicó en el sitio 33 de las 91 zonas urbanas en las que el inegi mide la percepción de inseguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí