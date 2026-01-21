Sigue pleito PRI vs. Morena por denuncias de carencias en hospitales

La diputada del PRI, Sara Rocha Medina, respondió a los señalamientos del legislador de Morena, Carlos Arreola Mallol, quien cuestionó la validez de su punto de acuerdo en materia de salud, al acusar falta de pruebas documentales y advertir una posible partidización del tema.

La priista sostuvo que su propuesta se basa en información verificada y en un diagnóstico técnico de su partido que exhibe carencias estructurales en hospitales públicos de San Luis Potosí.

Rocha Medina afirmó que el análisis presentado no surge de percepciones ni de visitas improvisadas, sino de estudios técnicos realizados hospital por hospital, con documentación certificada y respaldo fotográfico.

Aseguró que el deterioro del sistema es tan amplio que, aun presentando hasta tres puntos de acuerdo por semana, no sería posible agotar todas las deficiencias detectadas en clínicas y hospitales del estado.

Entre las principales fallas, la legisladora señaló que trabajadores del sector salud están siendo obligados a suplir responsabilidades del Gobierno Federal, al comprar insumos, reparar instalaciones eléctricas, colocar luminarias o intentar habilitar quirófanos sin contar con las condiciones mínimas, como sistemas de aire acondicionado funcionales. Añadió que incluso existen unidades donde no hay papelería básica para integrar expedientes clínicos, lo que deriva en la negación de atención a pacientes.

En contraste con la postura de Arreola, quien defendió la estrategia federal de digitalización de expedientes, entrega de medicamentos e inversión tecnológica con recursos del Paquete Económico 2026, Rocha Medina sostuvo que la realidad en hospitales públicos dista de esos anuncios.

Señaló que la falta de atención ha obligado a familias potosinas a recurrir a hospitales privados de emergencia, generando endeudamiento ante el riesgo de perder la vida de algún familiar.

El punto de acuerdo presentado por la diputada del PRI propone exhortar a la Dirección General del IMSS-Bienestar a implementar un sistema de validación de necesidades ante la ausencia de documentación oficial, expedientes clínicos, formatos administrativos, insumos y mantenimiento.

"Son puntos de acuerdo en los que no es un tema de mentira, como lo ha hecho Morena. Morena se la ha pasado en su narrativa con mentiras", declaró.