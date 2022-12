Sigue revisión de mochilas en escuelas de SGS

En instituciones de educación básica y medio superior continúa el programa de revisión de mochilas, que consiste en supervisar que los estudiantes no ingresen con objetos no permitidos a las aulas, a fin de prevenir algún accidente entre la comunidad escolar, señaló el director de Educación municipal José Juan Castro Castillo.

Indicó que desde la casa es importante que los padres de familia revisen el material de los niños, jóvenes y adolescentes, que no lleven objetos como navajas, marcadores permanentes, medicamentos, entre otros artículos u objetos que pudieran originar algún incidente.

“El programa de revisión de materiales y útiles escolares se sigue trabajando, es un programa preventivo que busca inhibir, cuestiones no tan solo que no sean propias de la institución, sino que también se pueda presentar algo fuera de esta, afortunadamente dentro de las escuelas que hemos participado, no se han encontrado algún tipo de sustancias u objetos indebidos”

Consideró que los jóvenes del nivel secundaria, son los más propensos en caer en algún tipo de estas situaciones, de ahí que se exhorta a los padres de familia, a estar al pendiente del comportamiento de sus hijos.

“Sabemos que estamos regresando de una pandemia y hay muchas situaciones que sanar, tanto físicas como emocionales y eso es parte del programa, dar pláticas y charlas, con la policía cibernética, por las cuestiones del acoso, el Instituto de Temazcalli por el tema de las adicciones entre otros” expresó.