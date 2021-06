Sin abrir, 35% de las casillas en SLP, según el primer reporte del Ceepac

De las 3 mil 750 casillas electorales en el estado previstas para la elección de este día, a las 10:00 horas se reportan 2 mil 434 instaladas, según datos de Sistema de Instalación del INE.

Es decir, mil 316 están pendientes, equivalentes al 35.09 por ciento de las mismas pese a que la apertura inició a las 8:00 horas.

El Ceepac informó que mil 805 tienen reporte concluido, de las cuales mil 529 con mesas directivas de casillas completas y mil 510 casillas en donde fueron tomados ciudadanos de la fila; mil 316 todavía no reportadas, y aún no hay informe de no instaladas.

Aclaró que la plataforma se actualiza de forma permanente, por lo tanto, la información cambia con el transcurso de los minutos.

Al reanudar la sesión permanente relativa a la jornada electoral, Laura Elena Fonseca Leal, presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), aclaró que el Instituto Nacional Electoral (INE) es la instancia encargada y facultada para dicha función.

En sus intervenciones, representantes de los partidos políticos reportaron que, de acuerdo con sus informes, hay lugares donde no se ha cumplido con la instalación.