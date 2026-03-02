Sin actualizar, web oficial de Villa de Pozos
Fuera de la actualización más o menos regular de las notas informativas, la página web oficial del gobierno de Villa de Pozos sigue siendo una plataforma poco o nada útil para la consulta ciudadana, con enlaces que devuelven a la portada y un directorio escaso, con puestos acéfalos y el teléfono de contacto de sólo siete funcionarios.
Desde su creación, este sitio web muestra casi los mismos contenidos y estructura, aunque, al menos, ya fueron retirados los anuncios de la Procesión de los Cristos y de la Feria Regional de Villa de Pozos, eventos que se realizaron en 2025.
En la sección de Notas Informativas, la publicación más reciente era, hasta ayer, la de la participación de la concejal presidente en la conmemoración del Día de la Bandera, el pasado 24 de febrero. Es en el perfil oficial de Facebook, "Municipio de Villa de Pozos", donde los temas municipales se actualizan casi a diario.
En cuanto al directorio, la situación no ha cambiado mucho desde noviembre del año pasado, cuando Patricia Aradillas asumió la presidencia del Concejo Municipal poceño: se incluyen 43 nombres de funcionarios o dependencias, pero sólo siete de ellos tienen un teléfono de contacto, lo que no incluye a la concejal presidente.
Tres oficinas aparecen sin nombre (acéfalas) y en el caso del Concejo, ninguno de sus actuales integrantes fue incluido en el Directorio, así como tampoco sus perfiles profesionales y por ende, ninguna
fotografía ni teléfono que permita contactarlos.
