logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sin actualizar, web oficial de Villa de Pozos

Por Leonel Mora

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Sin actualizar, web oficial de Villa de Pozos

Fuera de la actualización más o menos regular de las notas informativas, la página web oficial del gobierno de Villa de Pozos sigue siendo una plataforma poco o nada útil para la consulta ciudadana, con enlaces que devuelven a la portada y un directorio escaso, con puestos acéfalos y el teléfono de contacto de sólo siete funcionarios.

Desde su creación, este sitio web muestra casi los mismos contenidos y estructura, aunque, al menos, ya fueron retirados los anuncios de la Procesión de los Cristos y de la Feria Regional de Villa de Pozos, eventos que se realizaron en 2025.

En la sección de Notas Informativas, la publicación más reciente era, hasta ayer, la de la participación de la concejal presidente en la conmemoración del Día de la Bandera, el pasado 24 de febrero. Es en el perfil oficial de Facebook, "Municipio de Villa de Pozos", donde los temas municipales se actualizan casi a diario.

En cuanto al directorio, la situación no ha cambiado mucho desde noviembre del año pasado, cuando Patricia Aradillas asumió la presidencia del Concejo Municipal poceño: se incluyen 43 nombres de funcionarios o dependencias, pero sólo siete de ellos tienen un teléfono de contacto, lo que no incluye a la concejal presidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tres oficinas aparecen sin nombre (acéfalas) y en el caso del Concejo, ninguno de sus actuales integrantes fue incluido en el Directorio, así como tampoco sus perfiles profesionales y por ende, ninguna 

fotografía ni teléfono que permita contactarlos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Fallece Doña Rosita García de Valladares a los 89 años
    Fallece Doña Rosita García de Valladares a los 89 años

    Fallece Doña Rosita García de Valladares a los 89 años

    SLP

    Martín Rodríguez

    Fue impulsora del arte, la asistencia social y la vida empresarial; presidió el DIF Municipal durante la alcaldía de Miguel Valladares

    Poste a media calle en Pozos: Seduvop dice que ya gestiona libranza
    Poste a media calle en Pozos: Seduvop dice que ya gestiona libranza

    Poste a media calle en Pozos: Seduvop dice que ya gestiona libranza

    SLP

    Redacción

    Tras críticas, aseguran trámite ante CFE.

    Gobierno tiene "bajo control" el gusano barrenador en SLP
    Gobierno tiene "bajo control" el gusano barrenador en SLP

    Gobierno tiene "bajo control" el gusano barrenador en SLP

    SLP

    Redacción

    Refuerzan acciones sanitarias en las cuatro regiones.

    Refuerzan operativo vial por peregrinaciones en el Saucito
    Refuerzan operativo vial por peregrinaciones en el Saucito

    Refuerzan operativo vial por peregrinaciones en el Saucito

    SLP

    Redacción

    Cierres en torno al templo del Señor de Burgos por festividades y llegada de fieles.