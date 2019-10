Sin crecimiento gobierno no podrá mantener programas sociales: Coparmex

A unas horas de que el Inegi dio a conocer el estancamiento de la economía mexicana, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo que esta situación es una llamada de atención para que el gobierno redoble sus acciones, genere confianza e impulse el crecimiento.

La falta de crecimiento no es producto del entorno externo, sino que es una cuestión interna y tiene que ver con la falta de confianza de los inversionistas por los cambios en la política energética, la incertidumbre y el subejercicio presupuestal del gobierno.

"Es la primera vez desde hace 10 años que la economía mexicana no crece, esto es especialmente grave porque justo hoy también se dio a conocer que la economía de Estados Unidos, que es el principal vehículo que determina nuestro crecimiento si está creciendo al 1.9%, de tal manera que nos parece que es una señal de bastante preocupación", agregó.

El líder del sindicato patronal afirmó que sin crecimiento no se podrán incrementar los ingresos presupuestarios del gobierno y sin recursos "será inviable que en el largo plazo se puedan sostener lo programas sociales".

El gobierno no puede escatimar esfuerzos en lograr que haya crecimiento en el país, porque crecer sí importa y "no podemos aceptar que este gobierno de antemano baje la cortina" y a un año diga que no importa crecer.