Sin definir, gratuidad del concierto de Luis Miguel (video)

El concierto de Luis Miguel en la Arena Potosí, a celebrarse el próximo 23 de noviembre, no implicó gasto para el estado, porque fue cubierto por los patrocinadores, aseguró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Declaró que el espectáculo del cantante mexicano ya está pagado como parte de los artistas que estarían en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), y financiado con recursos económicos de los patrocinadores.

Sin embargo, el mandatario estatal reveló que actualmente se está "apelando" porque la presentación se realice de forma gratuita, pero si no, se tendría que cobrar el boletaje.

"Todo el dinero de Luis Miguel ha sido con base a lo que habíamos planeado para Fenapo. Desgraciadamente las fechas no nos dieron en Fenapo (...) hoy no tenemos ningún costo, no vamos a pagar ahorita ningún costo", declaró.

Cuestionado sobre cuánto significó de costo a los patrocinadores, dijo desconocer qué cantidad de dinero pagaron, por lo cual, pidió preguntar al Patronato de la Fenapo.

Desde que el "Sol de México" regresó a los escenarios, diversos medios de información y periodistas de espectáculos se han dedicado a tratar de establecer el costo de los eventos. Aunque no existe una cifra exacta, algunos estiman un margen de entre 18 y 35 millones de pesos, por ejemplo, estimaciones del sitio Poll Star.