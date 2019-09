Sin liberar el Fondo Metropolitano, a 3 meses de caducar

Se han presentado diferentes proyectos para poder ejecutarlos con recursos del Fondo Metropolitano, pero se está a la espera de que se liberen los recursos en el fondo concursable, señaló el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios.

Explicó que "los recursos tienen vigencia hasta el 31 de diciembre. Se presentó una buena cantidad de proyectos en conjunto con el Gobierno del Estado y esperemos que exista la liberación de esos recursos en el fondo concursable, pero no nos han dado respuesta".

Entre los proyectos que se propusieron destacan obras de infraestructura hidráulica, ciclovías, entre otros, por lo que se espera que el recurso siga vigente para poder utilizarlo antes de que concluya el 2019.

"Estamos viendo las nuevas reglas en la Cámara, las estamos viendo porque hay muchos sobresaltos, esperemos que se mantengan y esperemos lograr no solamente el fortalecimiento del presupuesto a los municipios, si no que exista un fondo específico de fortalecimiento municipal, un fondo no como los ramos que existen actualmente, sino un fondo nuevo que atienda las necesidades específicas de los municipios".

En relación al tema de tiraderos clandestinos, el alcalde reconoció que existen espacios en donde se tienen detectados, por lo que se ha intervenido, "sobre todo se encuentran cercanos a ladrilleras".