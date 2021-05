Sin presentar pruebas, Segoviano anuncia querella contra Octavio

Bajo la justificación de no querer entorpecer las investigaciones, Arturo Segoviano García, candidato independiente a gobernador, reiteró que denunciará a Daniel Pedroza Gaitán, secretario de Finanzas del Estado, por presuntamente destinar millones de pesos a la campaña de su hermano y candidato César Octavio.

Dijo que las imputaciones las sustentará su equipo jurídico, con base en datos recabados mediante solicitudes de información y de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El ciudadano negó que José Ricardo Gallardo Cardona, candidato de la coalición "Sí por San Luis Potosí", integrada por PVEM-PT, le haya ofrecido el cargo de secretario de Educación para declinar a su favor, como lo sostuvo el PAN en un comunicado de prensa divulgado ayer.

Aseveró que no declinará, ni se bajará de la contienda, porque no apoyará a ninguno de los aspirantes punteros, es decir, Gallardo Cardona, Pedroza Gaitán y Mónica Liliana Rangel Martínez Rangel, candidata de Morena.

Indicó que además del abanderado de la coalición "Sí por San Luis Potosí", extenderá las denuncias a los otros dos contendientes, porque a su consideración ya sobrepasaron el tope de gastos de campaña.

En conferencia de prensa, el candidato consideró que al reconocer Pedroza Gaitán que Enrique Martín del Campo es una pieza fundamental en su campaña electoral, hay un conflicto de interés entre su hermano y el citado colaborador.

El ex rector de la Universidad Potosina justificó que no puede dar montos ni rubros de los señalamientos para no afectar las indagatorias por parte de las instancias correspondientes, entre ellas las Fiscalías Especializadas en Materia de Delitos Electorales y de Delitos Electorales (FEDE).

Especificó que ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), interpondrá un señalamiento por la presunta utilización de recursos públicos, con el objetivo de financiar la campaña de César Octavio Pedroza Gaitán.