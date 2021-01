Sin prosperar, 78 amparos presentados contra reforma laboral: CTM

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) delegación San Luis Potosí, presentó un total de 78 amparos en contra de la Reforma Laboral promulgada el 1 de mayo del 2019, sin embargo, ninguno de estos logró prosperar ante la falta de argumentos que justifiquen un posible agravio por la implementación de esta legislación.

El secretario general de la CTM en San Luis Potosí, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, relató en entrevista con medios de comunicación, que aunque la agrupación sindical presentó estos 78 recursos legales por considerar que se incluyeron disposiciones "exageradas" que ponen en riesgo la estabilidad laboral, la autoridad judicial determinó que no existe agravio en este marco legal.

"Los amparos que se presentaron en contra de la reforma laboral se acumularon en el juzgado de la Ciudad de México, tratando de señalar que por el momento la reforma laboral no causaba agravio, sino que tendría que ponerse en la aplicación para que tuviéramos con mucha claridad y señalar con precisión los agravios de estos amparos, no hubo avances ni prosperaron", apuntó.

Cabe destacar, que la CTM presentó en una primera etapa 38 amparos en protección a 300 contratos colectivos de trabajadores en la entidad potosina.

Adicionalmente, en una segunda fase sumaron 40 más en contra del protocolo para la legitimación de los contratos.