Sin "puentes", se perderían 12 mil mdp: De la Madrid

Los estados receptores de turismo resultarían afectados por la propuesta de eliminar los fines de semana largos. Por ende, se esperaría que el gobierno federal reflexione, "que digan: ´bueno, quitamos esos tres´, porque esos, según el Presidente, son muy importantes para la historia, pero que te los sustituyan por otros tres", valoró Enrique de la Madrid Cordero, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey.

El ex Secretario de Turismo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, rememoró que la citada disposición a la Ley Federal del Trabajo, se estableció en 2006 para impulsar el derecho al esparcimiento y al descanso, evitando el ausentismo, y para promocionar el turismo.

Posterior a impartir la conferencia "México y los jóvenes en la economía digital", en campus San Luis Potosí del Tec de Monterrey, citó que, en enero pasado, la Secretaría de Turismo (Sectur), reportó que en el puente del 5 de febrero habría una movilización de 1.6 millones de mexicanos con una derrama de 4 mil millones de pesos.

Es decir, "si eso lo multiplicas por tres fines de semana, pues son 12 mil millones de pesos", planteó el académico.

De la Madrid Cordero planteó que, no solo se estudie la historia de México, sino también la universal, sobre todo la de países exitosos que ha salido de la pobreza y hoy son prósperos.

Urgió a que las políticas gubernamentales deben fundamentarse en argumentos y no en la intuición. "No me parece que el argumento de la historia para que aprendamos más historia, se justifique pegarle al turismo", concluyó el ex funcionario.