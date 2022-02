Sin registro de potosinos en Ucrania o Rusia, asegura gobierno de SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El secretario general de gobierno, Guadalupe Torres Sánchez informó que hasta el momento no se tiene conocimiento de que haya ciudadanos potosinos en Ucrania o Rusia, sin embargo se instruyó al Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) para hacer la investigación correspondiente a través de la Cancillería.

Torres Sánchez indicó que aunque por supuesto el conflicto en aquel país es un tema que el Gobierno de México está manejando de manera responsable, si hay la intención de conocer si hay ciudadanos potosinos que pudieran requerir alguna ayuda para poder auxiliarlos en la medida de lo posible.

Expuso: "de momento no tenemos conocimiento de que haya potosinos en aquellos países, sin embargo, estamos muy atentos al desarrollo de esta situación... desde hoy muy temprano yo he estado muy atento de ello y no hemos recibido ninguna petición en este sentido".