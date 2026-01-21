Sin resolver, problema de "telarañas" en la capital

El Ayuntamiento de San Luis Potosí trabaja en un convenio general con la Cámara Nacional de Cableros para que las empresas de telecomunicaciones retiren el cableado excedente que permanece en la infraestructura urbana, una problemática que se ha vuelto recurrente en distintos puntos de la ciudad, informó el titular de la Dirección de Servicios Municipales, Christian Azuara.

El funcionario explicó que ya hubo un primer acercamiento con la Cámara de Cableros con el objetivo de establecer un acuerdo que obligue a todas las empresas del sector a hacerse responsables de los cables en desuso, y no solo a aquellas que han mostrado disposición.

Señaló que varias compañías han llegado a la ciudad con permisos de carácter nacional, pero al no prosperar sus proyectos abandonan la operación y dejan instalada su infraestructura.

Azuara indicó que el municipio ha identificado este problema principalmente cuando ocurren caídas de cableado, momento en el que se detecta que pertenece a empresas que dejaron de operar hace cinco o seis años.

En esos casos, detalló, la Dirección de Ecología puede intervenir únicamente cuando el cable ya se encuentra en el suelo, lo que deriva en sanciones, aunque el problema de fondo, las llamadas "telarañas" en postes, va más allá de esa actuación reactiva.

Añadió que el tema también involucra a la Comisión Federal de Electricidad y a Telmex, ya que son las empresas que otorgan las autorizaciones para que las cableras utilicen sus posterías.

En paralelo, explicó que áreas como Desarrollo Urbano y Vialidad han endurecido la supervisión y actualmente presionan a los proveedores para que cuenten con los permisos correspondientes; de lo contrario, no pueden realizar trabajos de mantenimiento.

Subrayó que esta política responde a una instrucción directa del alcalde, quien pidió mayor firmeza en la regulación del cableado aéreo. Detalló que el convenio ya fue revisado por Sindicatura y el área Jurídica, y que el documento fue enviado a la Cámara Nacional de Cableros desde el pasado 20 de diciembre, por lo que el Ayuntamiento se encuentra a la espera de una respuesta.

Finalmente, Azuara reiteró que el acuerdo no se planteó de manera individual con cada empresa, sino como un convenio marco con la Cámara, con la intención de que el retiro de cableado obsoleto sea una obligación general y no dependa de la voluntad de cada proveedor.