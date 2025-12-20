Síndico de Pozos fue impuesto desde la cúpula partidista: C.O.

La conformación del segundo nuevo Concejo Municipal de Villa de Pozos, comenzó entre señalamientos de reparto político. La organización civil Ciudadanos Observando cuestionó la designación de Alejandro García Moreno como concejal sindico, al advertir que su nombramiento, refleja decisiones tomadas desde las cúpulas partidistas y no un proceso orientado a fortalecer la representación ciudadana.

García Moreno, se desempeña actualmente como concejal síndico número dos del Concejo Municipal. En su trayectoria pública figura como ex oficial mayor del Congreso del Estado, ex vocero del Partido Verde (PVEM) y excandidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí en 2021, además de haber sido policía ministerial. También ha participado en procesos electorales previos en los que no resultó electo.

De acuerdo con Ciudadanos Observando, su paso por la Oficialía Mayor del Congreso del Estado estuvo marcado por señalamientos de falta de transparencia. La organización recordó que su salida del cargo ocurrió tras un escándalo relacionado con el pago de laudos laborales millonarios a personas que habrían sido colocadas previamente por el propio Partido Verde dentro del Congreso, un caso que, señalaron, no fue esclarecido de manera pública.

Tras dejar ese cargo, Alejandro García continuó vinculado políticamente al Partido Verde. La organización civil afirmó que dentro de este instituto político existen señalamientos sobre el manejo de recursos, donde oficialmente no se reportan salarios formales, pero sí pagos realizados mediante facturación por presuntos servicios de asesoría, un esquema que, advierten, permite la dispersión de recursos económicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La designación de García Moreno se dio en un contexto de remoción de regidoras y regidores del Concejo Municipal que habían cuestionado decisiones internas. Según Ciudadanos Observando, el argumento utilizado fue la redistribución de espacios conforme a resultados electorales anteriores, una decisión que, sostuvo la organización, dejó fuera la participación ciudadana y consolidó el control partidista sobre el municipio.