Sistema Estatal de Cuidados no debe quedar en plano legal

La aprobación en el Congreso del Estado que reconoce el derecho al cuidado y sienta las bases para la creación del Sistema Estatal de Cuidados, abrió un nuevo debate sobre el papel que deben asumir las instituciones para garantizar que este avance, no se quede solo en el plano legal, afirmó la regidora capitalina Adriana Urbina Aguilar quien añadió que el reto ahora es convertir ese reconocimiento en acciones concretas y cercanas a la gente.

Urbina señaló que el paso dado por el Poder Legislativo es relevante porque coloca el cuidado como un eje de las políticas públicas, pero advirtió que el verdadero desafío está en su implementación. "El reconocimiento constitucional del derecho al cuidado es fundamental, pero será de suma importancia que este sistema se traduzca en acciones concretas, con reglas claras, coordinación institucional y presupuesto suficiente; de lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos solo en el discurso", afirmó.

La regidora, quien también preside las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social, así como de Grupos de Atención Prioritaria, subrayó que los municipios deben ser actores centrales en el diseño y operación del Sistema Estatal de Cuidados, ya que es en el territorio donde se detectan de primera mano las necesidades de personas cuidadoras, niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros sectores vulnerables.

En ese sentido, hizo un llamado a que el proceso legislativo no se cierre con la aprobación de la reforma, sino que continúe con diálogo y responsabilidad, incorporando la voz de quienes cuidan, de las organizaciones de la sociedad civil y de los gobiernos municipales. Consideró que solo así se podrá construir un sistema que sea operativo, sostenible y con un impacto real en la vida cotidiana de las familias potosinas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, Adriana Urbina insistió en que el cuidado debe dejar de ser una labor invisible y asumirse como una política pública estructural, capaz de reducir desigualdades, fortalecer el tejido social y avanzar hacia una mayor justicia social en San Luis Potosí.