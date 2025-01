El H. Central, sin medicinas ni suministros

Personal administrativo del Hospital Regional de Alta Especialidad “Ignacio Morones Prieto” sigue solicitando a los familiares de los pacientes la compra de medicamentos, porque no se les provee de lo necesario para dotar a médicos y enfermeras, se quejaron pacientes y familiares.

Aunque refieren que el Gobierno federal sí está cumpliendo con lo que le corresponde, aseguran que el Estado no está aportando nada.

Los familiares de los pacientes explicaron que en ocasiones acuden a buscar medicamentos y se les dice que ellos mismos los compren en el exterior del hospital, y dejan desarmados a los médicos, porque hacen lo necesario para tratar de estabilizar a los enfermos, pero todo se desvanece cuando se dan cuenta que no hay medicamentos.

Los familiares de pacientes informaron que la situación está empeorando, porque el abastecimiento de medicinas ya no es propiamente un asunto temporal, sino que de manera permanente hay problemas con la disponibilidad, y eso se debe precisamente a que ya no se toma en serio que los hospitales deben contar con lo necesario para trabajar y no está sucediendo.