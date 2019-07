SL con 4 casos de médicos acusados de abuso sexual

En los últimos 15 años, en el estado solo se tienen datos de cuatro casos de presuntos delitos sexuales, en los que se involucró a un médico, informó Marco Antonio Vázquez Rosales, presidente del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí A.C. (CPME).

El jueves pasado, la Policía Municipal capitalina detuvo a un médico en el Centro de Salud, localizado en la colonia capitalina Bosques de Jacarandas, quien presuntamente hizo tocamientos lascivos y le mostró los genitales a una paciente de 14 años de edad.

De acuerdo con el líder médico, derivado de una sentencia condenatoria, se pierde la cédula profesional y la libertad del ejercicio de la medicina. "Es de gran pesar que alguien del personal de salud, más siendo médico, se vea involucrado en este tipo de conductas".

Describió que las conductas delictivas deben ser investigadas por las autoridades judiciales, el imputado debe tener la defensa de un abogado, escogido por él o de oficio, y en estos casos la defensa no es competencia de los Colegios de Profesionistas y tampoco funcionan los seguros de responsabilidad civil que tenga contratado el imputado.

Aunque aseveró que no hay noticias de retiro de cédula profesional por delitos culposos en cuanto al personal médico, el 12 de julio pasado la FGE anunció que un juez condenó a 25 años de prisión a un médico, quien en noviembre de 2017 asesinó a una adolescente de 14 años, cuyo cuerpo quemó y abandonó en una localidad de Soledad de Graciano Sánchez.

Vázquez Rosales refirió que el personal médico y todos los que están encargados de prestar una atención médica, pueden ser sujetos de investigación por las autoridades judiciales, por algo que el paciente o su familia consideraría como la acción de un delito derivado del acto médico.

No obstante, recalcó que en ese tipo de casos no hay la intención de cometer una conducta ilícita, pues la situación puede derivarse de la historia natural de la enfermedad y el resultado no depende directamente del personal que realizó la atención médica.

"Es de gran pesar que alguien del personal de salud, más siendo médico (...) Equivale a que ha sobrepasado el deber ético y ha aprovechado su situación de poder moral o físico, y ha victimizado a un semejante que había solicitado su ayuda".

Ante casos como el citado, recomendó a la comunidad médica no proporcionar servicios de consulta a solas, aunque sea un paciente del mismo sexo del médico, ya que deben procurar estar acompañada de personal idóneo, es decir, una o un enfermero, o asistente médica.

Remarcó que, aunque se acepta con normalidad y se considera suficiente que haya un familiar del paciente como acompañante, en caso de posible delito, el médico no cuenta con un testigo a su favor en caso de dar la atención médica solo.

"Una recomendación semejante puede realizarse para los pacientes. Todo menor de edad debe ser acompañado por los padres o un adulto y nunca dejarlos solos. Los adultos mayores también deben ser acompañados por un familiar, y las mujeres en caso necesario solicitar la presencia de la enfermera o asistente si no se encuentra presente", concluyó.