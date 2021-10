SLP, con 126 nuevos contagios de covid; autoridades recuerdan el calendario de vacunación para esta semana

La Secretaría de Salud de San Luis Potosí y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, informaron que hasta este lunes 25 de octubre, se registran 100 mil 924 casos totales de Covid-19, con la confirmación de 126 nuevos contagios de acuerdo al reporte epidemiológico de las últimas 24 horas.

De estos nuevos contagios, 83 se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria 1; 13 en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; 7 en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos;1en la Jurisdicción Sanitaria IV de Rioverde; 6 en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; 10 en la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale y en la Jurisdicción Sanitaria VII de Tancanhuitz también se presentaron 3 casos nuevos.

En cuanto a decesos, se reportan 5 nuevos para un total de 6 mil 735 muertes. De estas defunciones, 2 corresponde a mujeres y 3 en hombres de 43 a 86 años de edad.

Para este día, permanecen 109 personas hospitalizadas, de las que 20 requieren de respiración asistida.

Es importante recordarle a la ciudadanía que este día lunes 25 y hasta el viernes 29, se mantendrá la jornada de aplicación de la segunda dosis de Astra Zeneca para personas de 18 años y más, embarazadas de más de 18 años de edad y, menores de 12 a 17 años con comorbilidades en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez.

De igual forma, y con el objetivo de evitar confusiones y no dejarse llevar por falsa o equivocada información en torno a sedes, horarios y requisitos para la vacunación contra el Covid-19, se hace un llamado para que la población en general consulte la convocatoria emitida por las autoridades oficiales, en este caso, Delegación del IMSS, Delegación de Bienestar, y Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud.

La aplicación también va a llevar un orden alfabético, para el 25 de octubre se convoca a personas con apellidos paternos que empiezan con la A, F, K, O y T; para el martes 26, B, G, L, P y U; para el miércoles 27, C, CH, H, M, Q y V; para el jueves 28, D, I, N, R y W; para el viernes 29, E, J, Ñ, S, X,Y, Z, así como también población sin apellido paterno, rezagados y faltantes.

Para el sector de los menores de edad de 12 a 17 años de edad con comorbilidades, tendrán diferentes sedes: el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1 (IMSS ZAPATA), el acceso es por la calle de Tomasa Estévez, S.L.P.; el Hospital del Niño y la Mujer (Blvd. Antonio Rocha Cordero #2520, San Juan de Guadalupe, S.L.P.); el Hospital regional Militar (Coronel Ontañón #153); Hospital Rural No. 14 (Carretera Central 57, Km. 617 colonia 22 de Mayo) en Matehuala; Hospital General de Zona No. 6 y Unidad de Medicina Familiar número 3 (Blvd. México Laredo No. 194) en Ciudad Valles; la Clínica Hospital ISSSTE (Ejército Nacional No. 100) en Rioverde; en el Hospital General Ébano PEMEX (Prof. Rafael Ramírez No. 103, Col. 18 de Marzo), en Ébano; y finalmente en el Hospital Rural 44 Zacatipan (Carretera San Martín Km 3, colonia Zacatipan) en Tamazunchale, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.