SLP, con 144 casos nuevos de covid; Salud exhorta a vacunarse

El Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud dan a conocer 144 nuevos contagios de Covid-19 en el Estado, confirmando un total de 241 mil 853 casos totales de esta enfermedad.

La Jurisdicción Sanitaria I registra 124 casos nuevos; dos, en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; 13, en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; uno, en la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale; dos en la Jurisdicción Sanitaria VII de Tancanhuitz; dos en residentes de otra Entidad y no se registran nuevos contagios en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos y IV de Rioverde.

La cifra de muertes en el Estado se mantiene en 7 mil 658 al no registrarse nuevos decesos. Sobre los estudios de nuevos casos, 85 son mujeres y 59 hombres en un rango de edad de 2 meses a 94 años de edad, de estas personas, 66 no se han vacunado contra el Covid. Se encuentran hospitalizadas 22 personas, de las cuales dos requieren de respiración asistida.

El Comité Estatal de Vacunación Contra Covid iniciará jornada de vacunación anticovid para personas mayores de 18 años este 16 de enero en seis municipios y será el último día de la reciente jornada para niñas y niños a partir de los 5 años cumplidos a 11 años, en la capital potosina con vacuna pfizer pediátrica en cuatro sedes.

Se aplicarán primeras y segundas dosis, así como refuerzos para personas mayores de 18 años con biológico Sinovac, de lunes a viernes del 16 al 31 de enero, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en la capital puede acudir al Centro de Salud Juan H. Sánchez, al Centro de Salud San Antonio en Soledad de Graciano Sánchez. Para niñas y niños de 5 a 11 años, la jornada iniciada el 14 de enero, concluye este lunes 16 de enero con la aplicación de primeras y segundas dosis en las Unidades de Medicina Familiar del IMMS No. 45 en Av. Industrias 105, en la No. 47 en Valentín Amador, en el Hospital General de Zona No. 1 en Tomasa Esteves y en el Hospital Regional Militar en Coronel Ontañón 153 de 10:00 a 17:00 horas.

Para recibir la vacuna anticovid debe presentar hoja de registro del portal https://mivacuna.salud.gob.mx, CURP actualizada, comprobante de primera dosis para recibir segunda (que sea del mismo biológico), y para primer refuerzo comprobante de segunda dosis y que hayan pasado cuatros meses mínimo de su última vacuna, para recibir segundo refuerzo, comprobante de primer refuerzo y que hayan transcurrido al menos cuatro meses de su aplicación