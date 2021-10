SLP, con 152 nuevos casos de covid; 101 se detectaron en la capital y Soledad

La Secretaría de Salud de San Luis Potosí y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, informan que, hasta este viernes 22 de octubre se registran 100 mil 598 casos totales de Covid-19, con la confirmación de 152 nuevos contagios de acuerdo al reporte epidemiológico de las últimas 24 horas.

De estos nuevos contagios, 101 se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria 1; 12 en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; 11 en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; 6 en la Jurisdicción Sanitaria IV de Rioverde; 17 en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; 1 en la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale y en la Jurisdicción Sanitaria VII de Tancanhuitz también se presentó 1 caso nuevo.

En cuanto a decesos, se reportan 7 nuevos para un total de 6 mil 721 muertes. De estas defunciones, 4 corresponden a mujeres y 3 en hombres de 38 a 83 años de edad.

Para este día, permanecen 116 personas hospitalizadas, de las que 21 requieren de respiración asistida.

Referente al avance de la vacunación, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud anunció que a partir del lunes 25 al viernes 29 dará inicio la aplicación de la segunda dosis de Astra Zeneca para personas de 18 años y más, embarazadas de más de 18 años de edad y menores de 12 a 17 años con comorbilidades en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez.

Las sedes para los mayores de 18 años de edad son: en las instalaciones de la FENAPO, ahí se tendrá el acceso peatonal y vehicular, al igual que en el Estadio Alfonso Lastras; Los siguientes puntos de vacunación solo se aplicará con acceso peatonal en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento (entrada principal por la calle Zenón Fernández), en la zona industrial se instala el módulo en la empresa BMW S.L.P. Greenflield Office (GO) de las 9:00 a las 18:00 horas; es importante destacar que para mejorar la logística de atención al público, se cambia la sede del Auditorio Renovación Moral del Parque Tangamanga No. 2 en el Centro Cultural Bicentenario, al Centro de Convenciones.

La aplicación va a llevar un orden alfabético, para el 25 de octubre se convoca a personas con apellidos paternos que empiezan con la A, F, K, O y T; para el martes 26, B, G, L, P y U; para el miércoles 27, C, CH, H, M, Q y V; para el jueves 28, D, I, N, R y W; para el viernes 29, E, J, Ñ, S, X, Y, Z, así como también población sin apellido paterno, rezagados y faltantes, horario de 9:00 a 18: 00 horas.

Los documentos que deben presentar son: comprobante de primera dosis de vacunación Astra Zeneca, hoja de registro ante el portal del Gobierno Federal (https://coronavirus.gob.mx/ vacunación-covid/ ), identificación oficial con fotografía, CURP actualizado, y presentar un comprobante de domicilio en caso de su identificación no aparezca su dirección.

Para el sector de los menores de edad de 12 a 17 años de edad con comorbilidades, tendrán diferentes sedes: el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1 (IMSS ZAPATA), el acceso es por la calle de Tomasa Estévez, S.L.P.; el Hospital del Niño y la Mujer (Blvd. Antonio Rocha Cordero #2520, San Juan de Guadalupe, S.L.P.); EL Hospital regional Militar (Coronel Ontañón #153); Hospital rural No. 14 (Carretera Central 57, Km. 617 colonia 22 de Mayo) en Matehuala; Hospital General de Zona No. 6 y Unidad de Medicina Familiar NO. 3 (Blvd. México Laredo No. 194), en Ciudad Valles; la Clínica Hospital ISSSTE (Ejército Nacional No. 100) en Rioverde; en el Hospital General Ébano PEMEX (Prof. Rafael Ramírez No. 103, Col. 18 de Marzo), en Ébano; y finalmente en el Hospital Rural 44 Zacatipan ( Carretera San Martín Km 3, colonia Zacatipan) en Tamazunchale, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

es importante que al momento que acudan presenten los siguientes documentos: Hoja del registro ante el portal del Gobierno Federal (https://mi vacuna.salud.gob.mx/), su CURP actualizado, constancia de la comorbilidad, expandida por su médico tratante, pediatra u otra especialidad médica particular o institución pública en la que se atiende.

Finalmente, se pide a la ciudadanía que es indispensable acudir alimentado e hidratado, al proceso de la vacunación, así como haber tomado sus medicamentos básicos, además en aquellos pequeños de 12 a 17 años es primordial que acudan en acompañamiento de un adulto con el cuál se le puedan dirigir las acciones o indicaciones específicamente.