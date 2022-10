SLP, con 57 casos nuevos de covid, solo 1 fuera de la capital y Soledad; hay 8 personas hospitalizadas

En el Estado, ante el inició de bajas temperaturas se incrementan las enfermedades respiratorias y será el tercer año conviviendo también con el Covid-19, por lo que se requiere tomar precauciones para mejorar las probabilidades de mantenerse saludable y evitar contagiarse del virus, o bien, evitar enfermar de manera grave.

Se recomienda que acuda a vacunarse contra el virus o a recibir su vacuna de refuerzo en cuanto le sea posible, si presenta síntomas de resfriado, si tiene tos, dolor de garganta o algún otro de gripe o enfermedad respiratoria use cubrebocas en todo momento y si le es posible acuda a realizarse una prueba de detección de Covid, se pide a la población mayor de 60 años, personas con comorbilidades y niñas y niños menores de 5 años que acudan a vacunarse contra la influenza.

En San Luis Potosí el uso de cubrebocas ya no es obligatorio, se recomienda usarlo en espacios cerrados sin sana distancia, en personas que no cuentan con vacuna anticovid o en grupos de riesgo (personas con comorbilidades, mayores de 60 años, menores de 5 años, mujeres embarazadas), en espacios laborales mal ventilados y en dónde no se pueda conservar la sana distancia, así como en hospitales y lugares de alta exposición a contagios (transporte público, cines).

Se dan a conocer 57 nuevos contagios de Covid-19 en la Entidad, confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud 234 mil 039 casos totales de esta enfermedad.

En la Jurisdicción Sanitaria I se detectaron 56 de los nuevos casos; uno, en la Jurisdicción Sanitaria VII de Tancanhuitz; y en las siguientes jurisdicciones sanitarias, II de Matehuala, III de Villa de Pozos, VI de Rioverde, V de Ciudad Valles y VI de Tamazunchale, así como en personas residentes de otra entidad no se presentaron casos nuevos.

La cifra de muertes en el Estado se mantiene en 7 mil 640, al no registrarse defunciones en este día; sobre los estudios de nuevos casos, 38 son mujeres y 19 hombres en un rango de edad de 15 a 74 años. Se encuentran ocho personas hospitalizadas, de las cuales ninguna requiere de respiración asistida.