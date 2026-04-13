logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI renueva su mesa directiva

Fotogalería

AMPI renueva su mesa directiva

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SLP consolida una tendencia a la baja en feminicidios

Por Redacción

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
A
SLP consolida una tendencia a la baja en feminicidios

Del 2021 al 2025, San Luis Potosí registra una disminución sostenida en la estadística de feminicidios suscitados en el estado, esto en  comparación con la administración anterior y de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Las cifras reportadas indican que en el periodo de 2015 a 2020 se registraron 112 feminicidios, es decir 18.6 por año; las últimas estadísticas indican que en el 2024 se registraron 6 casos y en 2025, 9.

Juan Gerardo Castillo Mata, titular de la CEEAV, informó que pese a esa variación, SLP es uno de los 5 Estados con menores reportes de casos de feminicidios al corte del 2025: Colima (3 casos); Aguascalientes (4); Baja California Sur (6); Tlaxcala (7) y San Luis Potosí (9), en contraste, lugares como el Estado de México, Chihuahua y Morelos ocupan los tres primeros lugares en número de feminicidios fue de 55; 47 y 42, respectivamente.

Añadió que esta tendencia responde al fortalecimiento de las políticas públicas en materia de prevención de la violencia de género así como a la coordinación entre dependencias estatales y federales, orientadas a garantizar la protección de los derechos de las mujeres además del impulso a los mecanismos de atención integral, la capacitación de servidores públicos y la consolidación de protocolos de actuación además del acompañamiento a víctimas, lo que ha permitido avanzar en la detección oportuna y la atención especializada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    FGE investiga presuntos nexos criminales en Matehuala
    FGE investiga presuntos nexos criminales en Matehuala

    FGE investiga presuntos nexos criminales en Matehuala

    SLP

    Rubén Pacheco

    Se coordina colaboración con municipios de origen de víctimas para esclarecer el secuestro de siete electricistas en Matehuala.

    Desnivel en El Saucito sigue en el aire; UASLP definirá si va o no
    Desnivel en El Saucito sigue en el aire; UASLP definirá si va o no

    Desnivel en El Saucito sigue en el aire; UASLP definirá si va o no

    SLP

    Rolando Morales

    Estudios geofísicos buscan proteger la estructura de la iglesia en El Saucito

    Fuentes de la ciudad en abandono por robos, daños y falta de agua
    Fuentes de la ciudad en abandono por robos, daños y falta de agua

    Fuentes de la ciudad en abandono por robos, daños y falta de agua

    SLP

    Rolando Morales

    Se implementarán bombas móviles y bloqueos en tomas para garantizar riego y reforestación en áreas verdes.

    Vecinos persiguen pipas por falta de agua en Mezquital
    Vecinos persiguen pipas por falta de agua en Mezquital

    Vecinos persiguen pipas por falta de agua en Mezquital

    SLP

    Rolando Morales

    La negativa de operadores de pipas afecta a familias con niños y adultos mayores en avenida Mezquital.