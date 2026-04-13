SLP consolida una tendencia a la baja en feminicidios

Del 2021 al 2025, San Luis Potosí registra una disminución sostenida en la estadística de feminicidios suscitados en el estado, esto en comparación con la administración anterior y de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Las cifras reportadas indican que en el periodo de 2015 a 2020 se registraron 112 feminicidios, es decir 18.6 por año; las últimas estadísticas indican que en el 2024 se registraron 6 casos y en 2025, 9.

Juan Gerardo Castillo Mata, titular de la CEEAV, informó que pese a esa variación, SLP es uno de los 5 Estados con menores reportes de casos de feminicidios al corte del 2025: Colima (3 casos); Aguascalientes (4); Baja California Sur (6); Tlaxcala (7) y San Luis Potosí (9), en contraste, lugares como el Estado de México, Chihuahua y Morelos ocupan los tres primeros lugares en número de feminicidios fue de 55; 47 y 42, respectivamente.

Añadió que esta tendencia responde al fortalecimiento de las políticas públicas en materia de prevención de la violencia de género así como a la coordinación entre dependencias estatales y federales, orientadas a garantizar la protección de los derechos de las mujeres además del impulso a los mecanismos de atención integral, la capacitación de servidores públicos y la consolidación de protocolos de actuación además del acompañamiento a víctimas, lo que ha permitido avanzar en la detección oportuna y la atención especializada.

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