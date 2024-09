SLP cuenta con atlas de riesgo activo y vigente, asegura Mauricio Ordaz

Contrario a lo divulgado por el Inegi, Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), sostuvo que la entidad potosina cuenta con atlas de riesgo activo y vigente.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). San Luis Potosí no tiene integrados ni un plan estatal de la materia ni un atlas estatal de riesgos, mientras que de los 58 municipios, sólo 7 tienen registrados atlas de riesgos, otros 7 están en vía de integrarlos y 44 no tienen el instrumento.

Ordaz Flores expuso que al inicio de la administración actual se planteó que todos los municipios tuvieran su instrumento actualizado, sin embargo, algunos no lo han llevado a cabo.

"Lo tienen que renovar; cada cinco años es la vigencia. Hay algunos desde 2018, no, no que tienen muchos años", evidenció.