"SLP está lejos de satisfacer Alerta de Violencia de Género"

En el marco de su comparecencia ante el Congreso del Estado, el subsecretario de derechos humanos y asuntos jurídicos del Gobierno del Estado, Alejandro Flores Eraña, sostuvo que aunque se ha dado cumplimiento hasta en un 46 por ciento a los lineamientos de la Alerta de Género, este mecanismo va más allá de los temas administrativos y está muy lejano poder decir que se ha satisfecho el espíritu de este instrumento, por lo que definitivamente el gobierno entrante tendrá que darle seguimiento de manera prioritaria.

Expuso: "la alerta es una ruta, es un mecanismo administrativo pero no lo es todo, también hay que reconocer que le hace falta el establecer una ruta de salida, es decir que todos los estados que entran en Alerta de Género no pueden salir, porque no hay un indicador medible que permita decir que ya cumplió o que ya disminuyó o se eliminó el riesgo de violencia para las mujeres en ese territorio".

Añadió que si bien existe un análisis por parte de la propia Secretaría de Gobernación del gobierno federal, San Luis Potosí es la segunda entidad con mayor avance en la materia de cumplimiento con la Alerta de Género, también es cierto que se tiene que ver desde un enfoque integral, es decir no sólo como un trámite burocrático, sino como verdaderamente un cambio en la cultura de la sociedad que implica de entrada contrarrestar los patrones machistas de violencia que prevalecen.

Puntualizó que en términos generales, sí se han cumplido algunas pautas, pero no se puede interpretar como una evocación triunfalista, hay avances, pero es claramente insuficiente "yo espero que el próximo gobierno retome la agenda que se ha venido trabajando".

Por otro lado, al respecto del conflicto de tierras que mantiene el gobierno estatal por alrededor de 15 hectáreas con la comunidad de San Juan de Guadalupe dentro de las cuales se encuentra un tramo del periférico sur y el puente superior vehicular inconcluso a la altura de la Fenapo, en realidad ya tiene sentencia, la cual condena al gobierno a indemnizar a los comuneros por estos predios, sin embargo al no llegar a un acuerdo por el precio de los mismos, se tiene que esperar a que el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN) lleve a cabo la valuación, pero aunque ya se hizo la petición no se ha obtenido respuesta por parte de este organismo federal.