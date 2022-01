SLP, lejos del pico más alto de la cuarta ola de Covid, dice Gallardo

El gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo que el "pico" de la cuarta ola de Covid-19 por la que está atravesando San Luis Potosí, aún está lejos de alcanzarse, por lo que no se puede bajar la guardia y será hasta que haya evidencia de que la curva ya va en descenso cuando se podrán retomar algunas actividades, como es el caso de las clases presenciales.

El mandatario comentó: "todavía no llegamos al punto más álgido, al pico de la pandemia, probablemente lleguemos a ese momento en un par de semanas, estaremos en la cima de la pandemia y será cuando identifiquemos que la curva vaya hacia abajo, ya no habrá excepción para que todas y todos regresemos a las escuelas".

Recordó que todos los maestros del Estado ya se encuentran vacunados con por lo menos dos dosis para que en caso de contagio, pasen por una enfermedad leve, asimismo todos los alumnos mayores de 15 años se encuentran ya también inmunizados por lo que el nivel medio superior y superior será también el primero en regresar a clases enteramente presenciales.

Finalmente indicó que se está gestionando en los Estados Unidos, especialmente con gente de Brownsville, Texas la adquisición de la vacuna contra Covid-19 pediátrica para poderla aplicar a todos los niños de San Luis Potosí, se está trabajando para hacer esta compra, sin embargo, por ahora el único inconveniente es que el gobierno federal no ha autorizado esta importación y aplicación de este biológico.