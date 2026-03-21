SLP, lidera exportaciones de México al Reino Unido

San Luis Potosí se posiciona como el primer exportador nacional al Reino Unido, consolidando su papel como un referente de la manufactura avanzada en el país.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía a través de Data México, la entidad alcanzó un valor de ventas aproximado de 411 millones de dólares durante el cierre de 2024, dejando muy atrás a Querétaro en el segundo lugar, con 335 millones de dólares y superando a otras regiones gracias a una infraestructura industrial altamente competitiva.

La dinámica comercial del estado está encabezada por el envío de automóviles de turismo y diversos vehículos diseñados para el transporte de personas, sector en el que la entidad mantiene un liderazgo indiscutible. Esta fortaleza se extiende a la producción de autopartes y componentes esenciales para la industria automotriz, rubro que concentra la mayor parte de las manufacturas potosinas destinadas al mercado británico.

La oferta exportable de San Luis Potosí incluye tecnología especializada como aparatos eléctricos de alumbrado y señalización, equipos de acondicionamiento de aire y sistemas de refrigeración tanto industriales como domésticos. La diversificación de la industria local también permite el envío de piezas técnicas de hule y poliuretano, así como conductores eléctricos diseñados para diversas aplicaciones industriales de alta

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

precisión.

Finalmente, el sector agroindustrial complementa esta presencia internacional mediante el sistema de agricultura protegida. Aunque en una proporción distinta a la manufactura, el estado destaca como un proveedor relevante de jitomate y otros vegetales de alta calidad, logrando posicionar los productos del campo potosino en las mesas de Europa y el Reino Unido.