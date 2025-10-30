SLP lleva el Xantolo al Festival del Día de Muertos en Guanajuato

El Xantolo estuvo presente en la VII Edición del Festival del Día de los Muertos en Guanajuato, con la participación de delegaciones de San Luis Potosí que mostraron las tradiciones de la Huasteca potosina.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), la participación forma parte de las acciones de promoción cultural impulsadas por el Gobierno del Estado, con el fin de difundir las expresiones tradicionales de la entidad en distintos espacios del país.

El 29 de octubre, el Centro Histórico de Guanajuato fue escenario de comparsas de huehues, exhibiciones de artesanías y muestras gastronómicas que contaron con la participación de delegaciones de Ciudad Valles, Real de Catorce, Villa de Pozos y Xilitla.

En representación del gobernador, la secretaria de Turismo, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, encabezó la delegación potosina durante la jornada que convirtió la Calle Subterránea en el llamado “Túnel de la Tradición”, donde se presentaron elementos característicos del Xantolo como el copal, las danzas y los altares.

Xantolo potosino en Guanajuato.

