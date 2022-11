SLP podría sufrir recorte en presupuesto federal, asegura gobierno estatal

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- El secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez reconoció que San Luis Potosí podría sufrir una disminución en cuanto a los recursos federales para 2023, sin embargo, adelantó que ante esta situación se aplicará un esquema de mayor austeridad y así cubrir con todo lo que el estado necesita, "ni modo que nos sentemos a llorar", recalcó.

El funcionario comentó "siempre que haya reducción de presupuesto para las entidades pues no es una noticia alentadora, por supuesto preocupa, pero nosotros como estado no nos podemos pasar el tiempo, la vida lamentándonos, más bien lo que estamos haciendo y el gobernador está encabezando reuniones para generar un presupuesto en donde se eficientice mucho el gasto público".

Insistió que desde la administración estatal se tiene claro las prioridades del estado, por lo que ya se planea cómo actuar, aunque prefirió no señalar una cifra estimada respecto en cuanto podría ser la afectación presupuestal a la baja en función de lo que se había estimado, y sólo se podrá dar a conocer hasta que ya se tenga una confirmación en firme por parte del Congreso de la Unión respecto al presupuesto para la entidad potosina.

Por otro lado, respecto del eventual aumento de las tarifas del agua propuesta por el Interapas, Torres Sánchez refirió que es un tema que terminará definiendo el Congreso del Estado en el marco de su autonomía, aunque lamentó que no se haya socializado la propuesta con todos los involucrados, ni se ha compartido la información clara para justificar el aumento de tarifas, "creo que esa decisión, por decir lo menos no es amigable con la economía de los potosinos", finalizó.