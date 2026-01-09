logo pulso
BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

SLP

SLP ratifica su lugar entre los estados más seguros del país

La entidad potosina se mantiene por debajo del 1% del total nacional en el número de homicidios dolosos

Por Redacción

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
SLP ratifica su lugar entre los estados más seguros del país

San Luis Potosí registra una reducción del 53 por ciento en el delito de homicidio doloso, ubicándose entre las entidades con mayor disminución a nivel nacional, por encima de entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y el Estado de México.

Esta reducción ratifica la tendencia a la baja que la entidad potosina registra en uno de los delitos de mayor impacto social y avala la eficiencia de la estrategia integral de seguridad implementada por el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), San Luis Potosí se mantiene por debajo del 1% del total nacional de homicidios dolosos, cifra significativamente menor al promedio nacional por entidad, lo que posiciona al estado como una de las entidades con menor incidencia relativa en el país.

La disminución de éste y otros delitos reflejan el impacto positivo de la estrategia integral basada en la prevención del delito, la proximidad social, el fortalecimiento de la inteligencia operativa y la coordinación permanente entre autoridades estatales, municipales y federales, así como en la atención a las causas que generan conductas antisociales a través de apoyos sociales. 

