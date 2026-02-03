SLP recauda 54% del predial en enero

Pese a un contexto nacional de contracción presupuestal, el Ayuntamiento de San Luis Potosí realizó un rediseño de su estructura financiera para mejorar la recaudación. El resultado: más del 54% de las cuentas catastrales ya fueron pagadas al corte de enero, una cifra récord frente a años anteriores, aseguró el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El edil atribuyó esta respuesta ciudadana a la confianza en que habrá obra pública, y adelantó que en 2026 se mantendrá el programa de infraestructura, incluidos proyectos conjuntos en El Saucito, la salida a Guadalajara y el puente vehicular de Villa Magna.

A ello se suma un proyecto propio: la prolongación del Río Españita hacia la avenida Salvador Nava Martínez, así como la ampliación de la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas.

Otro de los planes relevantes es el segundo cuerpo de circulación del Eje 140, en la Zona Industrial, para conectar la carretera 57 con el Interpuerto. Galindo explicó que el objetivo es eliminar el cuello de botella donde la vialidad pasa de cuatro a dos carriles, aun cuando estos últimos ya fueron repavimentados.

