Recaudación de predial supera a la del 2025

Por Redacción

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- La recaudación del Impuesto Predial del mes de enero ha sido 15 por ciento mayor que el año pasado, según reveló la tesorera  municipal Anel Coronado.

La tributación por el impuesto de marras de lo que va de enero (hasta el día 28) fue de 11 millones de pesos, según los números de la tesorera, Anel Coronado Aguilar, quien dijo que el aumento, respecto a enero de 2025 es de un 15 por ciento.

Comentó que estos recursos se han estado utilizando para servicios básicos como bacheos, arreglo de camiones de basura o las peticiones más comunes y recurrentes de los ciudadanos que acuden a la presidencia en busca de apoyo.

