SLP suma vuelos a CDMX y Monterrey en 2026

San Luis Potosí tendrá dos nuevas rutas aéreas confirmadas en 2026, con vuelos directos a Ciudad de México, vía el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y a Monterrey, mientras que otras conexiones nacionales e internacionales permanecen en análisis, entre ellas Guadalajara, Puebla y Chicago.

De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Económico, la ruta San Luis Potosí–Ciudad de México (AIFA) iniciará operaciones el 23 de marzo de 2026, con siete vuelos semanales, lo que permitirá una conexión diaria con la zona metropolitana del Valle de México.

LEA TAMBIÉN Se retrae carga en el aeropuerto de SLP A la mitad del año, pierde 5.5 por ciento del volumen manejado un año antes, reporta la SICT

En tanto, la ruta San Luis Potosí–Monterrey comenzará a operar el 30 de junio de 2026, con una frecuencia inicial de tres a cuatro vuelos por semana, dirigida principalmente a atender la demanda del sector empresarial e industrial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las rutas confirmadas serán operadas por Viva Aerobus, ampliando la oferta de vuelos desde el aeropuerto potosino, que en los últimos años ha sido señalado por su conectividad limitada frente a otras terminales del Bajío.

El titular de Sedeco, Jesús Salvador González Martínez, informó que, además de las rutas ya anunciadas, el Gobierno del Estado mantiene negociaciones con aerolíneas para evaluar nuevas conexiones a Guadalajara, Puebla y Chicago, así como otros destinos en Canadá, aunque aclaró que estas rutas no están aún confirmadas y dependen de estudios de viabilidad y acuerdos comerciales.

La ampliación de la conectividad aérea ocurre en un contexto en el que sectores empresariales y turísticos han insistido en la necesidad de más destinos y frecuencias para fortalecer la competitividad del estado y reducir la dependencia de aeropuertos alternos en la región.