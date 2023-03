SLP tendrá nuevo centro comercial; inversión fue de 3 mil 500mdp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos, el próximo verano abrirá sus puertas un nuevo centro comercial en San Luis Potosí.

La compañía encargada de construir este proyecto busca que la apertura del centro comercial atraiga nuevas inversiones y oportunidades comerciales al integrar nuevos conceptos en su arquitectura.

"Somos conscientes de la importancia de apostar por el crecimiento de las economías locales y de impulsar el desarrollo de las comunidades donde operamos, además de ofrecer espacios innovadores que construyan comunidad", indicó Jimmy Arakanji, Co-CEO de Thor Urbana.

"Este desarrollo fomenta la inversión en el estado y generará más de 3 mil empleos directos", añadió.

El centro comercial The Park contará con una oferta comercial, gastronómica y de entretenimiento, donde las familias potosinas podrán encontrar tiendas como Zara, H&M, Zara Home, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Bershka, Pull & Bear, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Old Navy, Brooks Brother´s, Victoria´s Secret, Bath & Body Works, Bimba y Lola.

Mango, The North Face, Pandora, Aldo, Sfera, Sunglass Hut, Ben & Frank, Cuidado con el Perro, Ishop, Muebles Pergo, New Era, C&A, Miniso, Muy Mucho, Smartfit, GAIA, Sonora Grill, Cervo.

Además de Cinemex Market, Cinemex Platino, Alboa, BBVA, Aldea Co-Working, Costanzo, Banorte y muchos más.

El centro comercial está ubicado en la zona de mayor crecimiento del estado, colindando con el Centro de Convenciones de San Luis Potosí y el Parque Tangamanga, uno de los polos con mayor potencial económico y social de la ciudad.

Su diseño es abierto para facilitar la convivencia con familiares y amigos.