SLP y Soledad, con más del 50% de muertes y contagios de Covid

Con 19 mil 249 casos confirmados en la zona metropolitana y mil 488 defunciones, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez cuentan con más del 50% de casos y muertes acumuladas, convirtiéndose en los dos principales municipios del estado en los que se concentra el mayor número de contagios por Covid-19, así lo indicó Miguel Ángel Lutzow Steiner, vocero del Comité Estatal para la Seguridad en Salud.

Sostuvo que en las recientes 24 horas se reportaron 208 casos, 113 mujeres y 95 hombres entre los dos y los 85 años confirmados a coronavirus, de los que 169 se registraron en la capital potosina y 20 casos más en Soledad de Graciano Sánchez. Así como 18 nuevas defunciones de 13 hombres y 5 mujeres entre los 35 y los 94 años, de los que 2 personas no tenían factores de riesgo y 10 eran residentes de la capital potosina.

"La gran noticia es que no hemos tenido un crecimiento exponencial (...) hemos logrado mantenernos en una transmisión que aparentemente en los últimos 10 días ha sido estable, pero no es suficiente, no podemos bajar la guardia tenemos que mantenernos, nuestra meta, lo ideal es que tuviéramos menos de 100 casos y menos de 10 defunciones por día", indicó Lutzow Steiner.

El total acumulado de casos presentados en el estado desde el comienzo de la pandemia es de 30 mil 686 personas confirmadas con coronavirus y dos mil 457 defunciones por Covid-19.

De acuerdo con lo informado por el Comité Estatal de Salud, por tercer día consecutivo se registró un aumento de hospitalizaciones, ya que en el último corte se presentaron 444 pacientes encamados, 235 en situación grave, 132 estables y 77 personas con ventilador artificial para respirar.