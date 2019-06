Solapan hipocresía y simulación casos de corrupción: FCA

Manuel Nava Calvillo, del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA), lamentó el desinterés, hipocresía y simulación de las autoridades respecto a la mayoría de los casos de corrupción que se han denunciado, lo que ya ocasiona un severo cansancio en la ciudadanía.

Acusó que dentro de la Fiscalía (Anticorrupción) "existe un juego medio perverso en cuanto a las fechas, pues los delitos cometidos y/o denunciados hasta antes de agosto de 2018 le corresponden a la Visitaduría, en tanto que los posteriores le tocan a la propia Fiscalía, todo lo cual deriva en un sesgo de duda".

Recordó que, por ejemplo, el caso de Sandra Sánchez Ruiz fue turnado a la Fiscalía General de la República, en tanto que las denuncias en contra de Ricardo Gallardo Juárez se aceptaron en la Fiscalía General del Estado, donde todavía "duermen el sueño de los justos".

En el caso de la "ecuación corrupta", dijo el vocero, la Auditoría Superior del Estado (ASE) no presenta cargos, haciendo evidente una falta de interés que permea en otros casos relacionados con las alcaldías del estado o el propio Congreso local.

"La ciudadanía está inconforme y alterada por ver que no se aplica la Ley, al igual que las organizaciones civiles en donde hemos sufrido algunas deserciones porque sus miembros no ven que pueda haber justicia en un país donde el 99.5 por ciento de las denuncias no terminan en sentencia. Sin embargo, habrá ciudadanos que seguirán empujando y manteniendo la esperanza de que esto cambie", concluyó Manuel Nava.