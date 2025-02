Alcaldía de Soledad culpa a constructora e Interapas por deficiencias en Molinos

La directora de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Soledad, Verónica González Rodríguez, informó que, en junio de 2021, el organismo Interapas presentó ante la Mesa Colegiada de Autorización de Fraccionamientos el dictamen de factibilidad del servicio de agua para los fraccionamientos Molinos, lo que permitió su autorización, mismos que actualmente presentan denuncias de sus residentes.

Sin embargo, en días recientes, habitantes de la calle Negrete reportaron deficiencias en la construcción de sus viviendas por parte de la constructora Todel, así como la falta de suministro de agua, responsabilizando a Interapas por negarles el acceso al servicio.

Ante esta situación, la funcionaria aclaró que cualquier problema actual con el suministro de agua es responsabilidad tanto de Interapas como de la constructora.

"Al final de cuentas, ellos tienen que darle seguimiento a las denuncias de los particulares", declaró González Rodríguez

Respaldó el trabajo de su área al señalar que, a través de la Mesa Colegiada, se solicitó a cada organismo participante que asumiera su parte de la responsabilidad y explicó que, en su momento, Interapas presentó una orden de factibilidad, lo que permitió otorgar el permiso de construcción en la zona.

En octubre de 2024, Interapas informó a la encargada de la Unidad de Transparencia, Diana Aurora Contreras Martínez, que el domicilio en calle Negrete No. 697 contaba con un acta de entrega, lo que garantiza el acceso al servicio de agua.

No obstante, en el caso de Molinos 2, señaló que no existe dicho documento, por lo que el organismo no está facultado para proporcionar los servicios de agua y drenaje.

En cuanto a Molinos 3, indicó que no hay registro de un proyecto de infraestructura hidráulica, mientras que sobre el fraccionamiento Triadas, no se encontró ninguna información en sus archivos.

Además de la falta de agua, los residentes afectados han reportado múltiples fallas en sus viviendas, como tuberías tapadas o mal conectadas, tanto de agua como de gas, lo que agrava aún más su situación.