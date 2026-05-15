Soledad de Graciano Sánchez comienza nueva etapa histórica

Con una transformación sin precedentes en la atención ciudadana, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez consolidó hoy la evolución más importante de su historia administrativa con la inauguración de la nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM), un complejo moderno que redefine la manera en que el Gobierno municipal sirve a la población, al concentrar en un mismo espacio todos los servicios del Ayuntamiento y y asegurar su eficacia e inmediatez.

La nueva sede administrativa fue inaugurada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, acompañado de la Senadora, Ruth González Silva, quienes cortaron el listón inaugural y develaron la plaza conmemorativa, localizada en la entrada monumental y acceso principal.

Ubicada sobre avenida San Pedro en el fraccionamiento Valle de San Isidro, la UAM concentra todas las dependencias municipales, permitiendo que las y los contribuyentes realicen trámites, pagos y gestiones en un solo punto, reduciendo traslados, tiempos de espera y saturación de oficinas. La obra contó con una inversión conjunta de 165 millones de pesos y fue construida sobre más de 15 mil 900 metros cuadrados, incorporando elevadores de uso público, rampas y más de 145 cajones de estacionamiento destinados principalmente a la ciudadanía.

El Alcalde Navarro Muñiz destacó que la nueva Unidad Administrativa representa la materialización de un sueño de muchos años para Soledad, al dignificar tanto la atención a la ciudadanía como las condiciones laborales del personal municipal; reconoció profundamente el respaldo del Gobernador del Estado, Gallardo Cardona, para hacer posible este proyecto, así como el compromiso de la base trabajadora que diariamente sostiene el servicio público.

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"Hoy es un día festivo para Soledad; este espacio es donde se construye el servicio todos los días, y por eso se dignifica tanto a los contribuyentes como a quienes aquí trabajan; agradezco profundamente al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona por impulsar este proyecto", señaló.