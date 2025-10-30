logo pulso
Soledad planea gasto de mil 500 mdp para 2026

El Tesorero Municipal informa sobre el análisis financiero para el presupuesto municipal

Por Flor Martínez

Octubre 30, 2025 01:22 p.m.
José Guadalupe Pérez Zúñiga / Foto: Pulso

El gobierno municipal de Soledad de Graciano Sánchez ya trabaja en la conformación del proyecto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, informó el Tesorero Municipal, José Guadalupe Pérez Zúñiga, quien indicó que se analizará un incremento al apoyo destinado al Cuerpo de Bomberos y el tema de las pensiones para los elementos de Seguridad Pública.

Indicó que durante la actual administración ya se había incrementado la aportación municipal hacia el Cuerpo de Bomberos, en comparación con lo asignado en el trienio anterior, y afirmó que existe la disposición de ampliar nuevamente el recurso para el próximo año, tras llevar a cabo un análisis financiero.

En cuanto al tema de las pensiones para policías, subrayó que el área financiera mantendrá una revisión constante y que este rubro también será contemplado dentro del Presupuesto de Egresos 2026, con el fin de garantizar estabilidad a los elementos en retiro.

Finalmente, precisó que el monto total de recursos que se estima para el próximo ejercicio asciende a alrededor de mil 500 millones de pesos, considerando participaciones y aportaciones estatales como federales, una cifra similar a la que se proyecta para el proyecto de Ley de Ingresos 2026.

