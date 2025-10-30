logo pulso
SLP

Retomarán clases en campus oriente de la UASLP el próximo lunes

Se acordó con la comunidad estudiantil dar fin al paro de las actividades académicas

Por Redacción

Octubre 30, 2025 01:13 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó este jueves que tres Facultades más retomarán clases presenciales a partir del lunes próximo. 

Se trata de Ciencias de la Información, Ciencias Sociales y Humanidades, así como de Psicología, mismas que volverán a las actividades académicas el 3 de noviembre de 2025.

Días antes, la Facultad de Derecho también anunció que regresa a sus actividades normales el próximo lunes, faltando únicamente Ciencias de confirmar un eventual retorno. 

EL COMUNICADO COMPLETO:  

