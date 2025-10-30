Retomarán clases en campus oriente de la UASLP el próximo lunes

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó este jueves que tres Facultades más retomarán clases presenciales a partir del lunes próximo.

Se trata de Ciencias de la Información, Ciencias Sociales y Humanidades, así como de Psicología, mismas que volverán a las actividades académicas el 3 de noviembre de 2025.

Días antes, la Facultad de Derecho también anunció que regresa a sus actividades normales el próximo lunes, faltando únicamente Ciencias de confirmar un eventual retorno.

EL COMUNICADO COMPLETO:

