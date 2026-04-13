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Solicita su registro ante Segob nueva iglesia cristiana

Por Rubén Pacheco

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
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Solicita su registro ante Segob nueva iglesia cristiana

La Iglesia de Cristo Salk, ubicada al oriente de la capital potosina, solicitó el reconocimiento como asociación religiosa a la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

De acuerdo con el trámite publicado en Diario Oficial de la Federación (DOF), el ministro corresponde al pastor Emiliano González Amador y cuyo credo religioso es el cristiano neotestamentario.

El templo se ubica en la calle Mayas número 161, fraccionamiento Industrial San Luis de la capital potosina.

En la solicitud, la iglesia remitió las bases fundamentales de la doctrina, determinación de los asociados, ministro de culto y representantes, quienes refieren que buscan "Propagar y dar a conocer el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo".

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Para la Segob, la Iglesia de Cristo Salk cuenta con notorio arraigo entre la población de ese sector habitacional.

Resolvió que los representantes religiosos entregaron la relación de asociados y el convenio propuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con lo cual se cumple diversas disposiciones en la materia.

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