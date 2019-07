Solicitan acelerar búsqueda de policía

Familiares de Armando García Hernández, policía estatal desaparecido desde el pasado 4 de julio, acudieron a Palacio de Gobierno a una reunión con el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, a quien le solicitaron acelerar las investigaciones, así como a solicitar una mejor atención por parte de las autoridades involucradas.

Son catorce los hermanos que tienen la plena confianza de volver a ver a su familiar con vida. Al mismo tiempo que solicitaron a los ciudadanos que aporten información que contribuya a encontrarlo y suplicaron a toda la gente no burlarse de la desgracia de la familia, así como que no manejen información que no conocen, ya que dijeron que en redes sociales eso es lo único que han visto, mucha desinformación.

Señalaron que la autoridad poco ha informado a la familia respecto a los avances de la investigación, pese a que todos estos días se la han pasado la mayor parte del día en la Fiscalía, con la esperanza de que les den alguna noticia.

Aprovecharon para pedir que no hagan mal uso de su dolor, ni de la información a través de las redes sociales, ya que suplicaron solamente poder contar con datos que permitan la localización del desaparecido.

Dijeron que tenía más de 25 años de prestar sus servicios al Estado, y que sólo quieren que a seis días de no saber nada de él, aparezca con vida.

Después del diálogo con Carreras, la familia indicó que les pidieron que sólo a una persona designaran para dirigirle la información, por lo que Héctor García será el encargado.